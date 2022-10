Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 11:28









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce son intention de racheter de ses propres actions pour jusqu'à 2% de son capital, sur une période maximale de 12 mois, dans le cadre de l'autorisation accordée par son assemblée générale extraordinaire d'avril 2019.



Le prestataire de services de bio-analyse se réserve le droit d'interrompre ce programme si besoin. Les actions ainsi rachetées serviront avant tout à couvrir ses plans d'incitation à long terme, mais pourront aussi être annulées ou servir à financer des acquisitions.



Un prestataire de services d'investissement a été mandaté pour exécuter la première tranche de ce programme, tranche portant sur un maximum d'un million d'actions, soit 0,52% du capital, et une durée maximale de deux mois.





