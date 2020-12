Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : profite d'une analyse positive Cercle Finance • 18/12/2020 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1%. Barclays réitère sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 80 euros sur Eurofins Scientific, dans le sillage de ses estimations de BPA pour le spécialiste des bio-analyses, rehaussées d'environ 14% pour 2020, 4% pour 2021 et 1% pour 2022. Après un point d'activité d'Eurofins, le broker remonte ses estimations de ventes de tests RT-PCR au quatrième trimestre et de marge générée. Il intègre aussi dans son modèle un rythme de reprise plus rapide de l'activité sous-jacente au quatrième trimestre. Barclays table sur un taux de croissance annuel moyen du BPA d'environ 15% sur 2019-23 (avant M&A), pour lequel l'action se traite sur des ratios de valorisation en ligne avec ses pairs, alors qu'il considère qu'une prime est justifiée à plus long terme.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.78%