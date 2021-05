Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : préserve le support des 80,2E du 23 mars Cercle Finance • 13/05/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) -Eurofins préserve le support des 80,2E du 23 mars et rebondit vers 82E : la tendance ne repasse pas positive pour autant et il faudra triompher de l'ex résistance des 83E du 28 janvier au 3 février. L'objectif suivant se situerait au niveau des 86,3E et en cas de rechute, vers le plancher des 73,3E cette fois-ci

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.78%