Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : plonge de -10% sous 650E, vers 644E Cercle Finance • 27/08/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Eurofins plonge de -10% sous 650E, vers 644E, effaçant tous ses gains depuis le 7 août. Mais le titre reste en hausse de +35% sur l'année, dont +16% depuis le 31 juillet. La confirmation d'une cassure des 650E pourrait préfigurer un comblement du 'gap' des 574,5E du 5 août.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -8.27%