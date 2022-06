Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific lâche plus de 4%, plombé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 110 à 80 euros, cible qui selon lui ne laisse pas de marge pour un potentiel de progression attractif du titre.



Avant la publication semestrielle prévue le 27 juillet, et après une réunion avec la direction, le broker réduit ses estimations pour le groupe de services de bio-analyse, abaissant ainsi ses attentes de BPA de 4% pour 2022 et de 7% pour 2023.





