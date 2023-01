Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 14:03









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific lâche plus de 5% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Jefferies de 'conserver' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 70 à 58 euros, considérant que sa valorisation 'semble peu attrayante'.



Reconnaissant que l'action Eurofins a connu une année 2022 difficile, le broker pense que les défis auxquels est confronté le prestataire de bio-analyse 'pourraient se poursuivre en 2023' et voit un risque pour les consensus en termes de résultats à court terme.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -4.44%