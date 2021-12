Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : Omicron détecté dans les eaux usées du Danemark information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 12:29









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé mercredi avoir réussi à identifier la présence du variant Omicron dans les eaux usées du Danemark, dans le cadre de sa collaboration avec le Statens Serum Institut (SSI). Dans le cadre de ce programme de surveillance, Eurofins dit avoir décelé la présence de la nouvelle mutation du virus le mercredi 1er décembre au sein de trois échantillons d'eaux usées qui se sont tous avérés positifs. Le spécialiste français de la bio-analyse note que ce protocole a permis de fournir une alerte 'particulièrement précoce' aux autorités danoises, qui ont ensuite pu prendre rapidement les mesures nécessaires. Le premier cas humain connu d'Omicron au Danemark a été signalé le 27 novembre. Depuis déjà plusieurs mois, Eurofins Scientific surveille les eaux usées au Danemark pour tenter de détecter la présence du SARS-CoV-2 en prélevant trois fois par semaine un échantillon dans environ 200 stations de traitement de l'eau de l'ensemble du pays.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.06%