Eurofins: Oddo réitère son conseil après le CA information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 10:35

(CercleFinance.com) - Eurofins publie un chiffre d'affaires de 1 760 ME au 1er trimestre 2022, en croissance de 9.1% dont +1.1% en organique. Ce chiffre est légèrement supérieur aux attentes d'Oddo de 1 666 MEe (+3.2%e dont -0.7%e en organique).



' Le CA Core business est en croissance organique de 6.5% en ligne avec la nouvelle guidance de croissance organique tirée par une belle performance de l'activité Biopharma. Nous tablions également sur +6.5% pour ce trimestre ' indique le bureau d'analyses.



Oddo indique que le groupe table désormais sur 100 ME de CA COVID au 2ème trimestre, puis plus rien, estimant que pour la plupart des pays, la pandémie est du passé.



' La guidance du groupe est updatée à : i/ 6 325 ME de CA vs. 6 225 ME avec 400 ME de ventes COVID en 2022 (vs 300 ME), ii/ un EBITDA ajusté de 1 525 ME vs 1500 ME, iii/ 865 ME de FCF (vs 850 ME), niveaux sur lesquels nous sommes en ligne sur le un CA (6 241 ME Oddo BHF) et légèrement en dessous sur l'EBITDA ajusté (1 504 MEe) '.



' Pour 2023 et 2024, la guidance (hors COVID et hors M&A) est à 6 550 ME et 7 250 ME de CA, 1 575 ME et 1 725 ME d'EBITDA ajusté, 900 ME et 950 ME de FCFF et n'intègre aucun CA COVID '.



Oddo confirme son conseil de Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 120 E.