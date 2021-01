Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : objectif de CA annuel dépassé en 2020 Cercle Finance • 25/01/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de plus de 5,4 milliards d'euros pour l'année 2020, en croissance organique proche de 20% et dépassant sa dernière prévision qui était de 5,3 milliards. 'La performance commerciale de décembre 2020 a été solide tant dans notre coeur de métier que dans nos activités liées à la Covid', souligne le prestataire de services de bio-analyse, qui revendique une croissance organique proche de 40% au dernier trimestre. 'La performance en 2020 est restée essentiellement organique, l'activité de fusions et acquisitions ayant été relativement modérée au cours de l'année' précise Eurofins, ajoutant que 'l'accent mis sur les fusions et acquisitions devrait rester réduit en 2021'.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.76%