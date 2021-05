Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : nouvelle EUA pour le test Covid aux Etats-Unis Cercle Finance • 24/05/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce que la trousse de test Covid-19 à domicile de sa filiale empowerDX a reçu l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA, l'autorité sanitaire aux Etats-Unis, pour les enfants de trois ans et plus. L'entreprise de vente directe au consommateur est la première à recevoir une EUA pour un test PCR nasal à domicile pour les jeunes enfants. empowerDX a lancé son test Covid à domicile autorisé par la FDA au troisième trimestre 2020 pour les 18 ans et plus. Le groupe de services de bio-analyse ajoute que les tests de l'entreprise sont désormais disponibles sans ordonnance sur empowerdxlab.com, Amazon, RiteAid ainsi que via le service de livraison à la demande d'Uber

