Eurofins : nouveau service de séquençage du SARS-CoV-2

(CercleFinance.com) - Eurofins Genomics fait part du lancement d'un service de séquençage de nouvelle génération du SARS-CoV-2, optimisé et à coûts efficients, fournissant des séquences génomiques virales complètes, service essentiel dans l'identification des mutations virales. Ce nouveau service, ainsi que le kit ARTIC NGS oligo, seront disponibles commercialement sous peu et s'ajouteront au portefeuille de produits d'Eurofins pour soutenir les chercheurs dans le développement de vaccins et la lutte contre la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le prestataire de services de bio-analyse rappelle en outre faire don d'une capacité de séquençage à des autorités de santé nationales pour identifier VUI-2020-12/01, la mutation du virus récemment observée au Royaume Uni.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris 0.00%