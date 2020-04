Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : nouveau service de séquençage dédié au Covid-19 Cercle Finance • 16/04/2020 à 08:36









(CercleFinance.com) - Eurofins Genomics Europe annonce lancement de 'SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing', un service de séquençage de nouvelle génération permettant la surveillance de bout en bout de la séquence du génome et de la dérive mutationnelle du coronavirus. 'Ce nouveau service d'Eurofins Genomics constitue le dernier ajout à son portefeuille de produits visant à aider les chercheurs dans leur combat mondial contre la pandémie de Covid-19', souligne le prestataire de services de bio-analyse.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -1.78%