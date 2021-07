Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : nouveau record absolu à 104,48E, 'capi' à 20MdsE Cercle Finance • 12/07/2021 à 18:28









(CercleFinance.com) - Eurofins inscrit un nouveau record absolu (le 4ème consécutif) à 104,48E, sa 'capi' flirte avec les 20MdsE, c'est à dire plus de 4 fois celle d'Atos qui pourrait rapidement quitter le CAC40... au profit d'Eurofins. Après +50% depuis le 1er janvier et +250% depuis le 20 mars 2020, alors qu'il n'y a plus une seule résistance de quelle que nature que ce soit, aucun objectif à la hausse ne paraît trop optimiste. NB: seuil de retournement à 98,5E.

