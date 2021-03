Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : les variants traqués dans les eaux usées Cercle Finance • 15/03/2021 à 09:47









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé lundi avoir ajouté la détection des variantes du virus à sa solution de surveillance du Covid-19 destinée aux eaux usées, aux surfaces et à l'air. Le spécialiste de la bioanalyse explique que son test virologique peut désormais identifier la souche du virus originelle, mais aussi ses mutations apparues au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil. La surveillance des eaux usées, de l'air ou des masques utilisés permet une alerte précoce de la présence du virus au sein de larges populations ou dans un lieu donné. Une option qui empêche par exemple le virus de se propager trop excessivement dans une ville, une usine ou une maison de retraite.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.91%