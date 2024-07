Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins : les signaux d'alarme se rallument sous 44,2E information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 11:39









(CercleFinance.com) - Les signaux d'alarme s'allument de nouveau sous 44,2E pour Eurofins qui menace son support du 24 juin 2024 (mais aussi due 24 avril 2020).

En cas d'enfoncement, le titre risque fort de s'en aller retracer son plancher intraday des 39,5E (inscrit ce même 24/06) et qui coïncide globalement avec 39,8E (support majeur long terme du 12 mars 2020).





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 43,93 EUR Euronext Paris -4,40%