Eurofins : les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Eurofins Scientific de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 430 à 700 euros, dans le sillage d'un relèvement de 21% de son estimation de BPA 2021 pour le groupe de services de bioanalyse. 'Par rapport au début d'année, nous prévoyons un désendettement plus rapide et voyons une possibilité de hausse pour les résultats', juge le broker, pour qui 'dans ce contexte, la hausse de 16% du cours de Bourse depuis le début de l'année n'est pas exagérée'.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -1.46%