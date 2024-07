Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: les accusations de Muddy Waters à nouveau récusées information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Eurofins a réaffirmé vendredi que les allégations et les insinuations contenues dans les derniers rapports de Muddy Waters, un spécialiste de la vente découvert, étaient soit inexactes, soit non pertinentes, soit biaisées et/ou trompeuses.



Dans un communiqué, le géant français de la bio-analyse rappelle que ses comptes, et notamment sa position de trésorerie, sont audités chaque année par les équipes de Deloitte.



Afin de rassurer ses investisseurs, le groupe indique toutefois avoir décidé de mandater Ernst & Young Paris, un commissaires aux comptes très prisé des sociétés appartenant au CAC 40, afin de mener un audit complémentaire indépendant concernant sa situation financière.



Eurofins - qui répond dans le détail à dix accusations formulées par Muddy Waters - fait valoir que ce dernier n'a jamais apporté la moindre preuve de ses critiques, le fonds américain ayant lui-même reconnu qu'il ne disposait pas 'd'éléments directs' pour étayer ses opinions.



Ce constat conduit le groupe français à considérer que les travaux du fonds activiste s'apparente davantage à du 'journalisme d'opinion', basé sur des hypothèses et des théories non fondées et des accusations sans fondement.



'Il est vraiment regrettable qu'une communication aussi négligente, intéressée et agressive de la part de MW ait pu causer des dommages à certains investisseurs, en particulier à des fonds passifs et à des investisseurs individuels qui sont peut-être moins familiarisés avec les pratiques des vendeurs à découvert', déplore Eurofins.



Le groupe souligne s'être rapproché de ses conseilleurs légaux et des régulateurs européens, avec l'objectif de conduire une enquête sur une éventuelle manipulation de cours autour de son titre.



A la Bourse de Paris, l'action Eurofins progressait de 0,3% suite à ces réponses, ce qui porte à plus de 3% son rebond sur la semaine. Le titre accuse encore un repli de 3% sur le mois écoulés.





