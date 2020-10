Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : le CA trimestriel en hausse de 21% Cercle Finance • 22/10/2020 à 09:56









(CercleFinance.com) - A l'issue du mois de septembre, Eurofins Scientific a vu son CA trimestriel progresser de 21%, à 1,41 milliard d'euros, contre 1,16 milliard un an plus tôt. Au cours des neuf premiers mois, le CA atteint 3,73 milliards d'euros, soit une progression de 12% par rapport à la même période l'an dernier (3,33 milliards d'euros). ' De nombreuses activités dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et de la biopharmacie ont enregistré une croissance organique de plus de 5% au troisième trimestre 2020 ', indique le groupe. Pour 2020/2021/2022, le groupe table sur des CA respectifs de 5 milliards/5,45 milliards/5,7 milliards d'euros avec un EBITDA ajusté de 1,1 milliard/1,25 milliard/1,35 milliard d'euros. Au-delà de 2022, le groupe compte sur une poursuite de la croissance organique d'au moins 5% par an et une augmentation des marges et des flux de trésorerie.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -0.06%