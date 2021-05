Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lancement de deux nouveaux produits de test Cercle Finance • 17/05/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part du lancement de deux nouveaux produits de diagnostic pour la Covid-19, GSD NovaPrime Plus SARS-CoV-2 et GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 (RUO), 'particulièrement en réponse à la menace de mutations émergentes'. Le groupe précise ainsi que son test PCR GSD NovaPrime Plus SARS-CoV-2, 'peut détecter, en une réaction, les mutations clés de variants préoccupants, présentes par exemple dans le variant britannique'. Eurofins ajoute que son GSD NovaType Select L452R SARS-CoV-2 (RUO) 'constitue le seul test de sa catégorie capable de détecter des variants critiques tels que les variants indien, des Etats-Unis et californien'.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.76%