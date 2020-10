Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lancement d'une méthode de test de masques Cercle Finance • 07/10/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Eurofins Textile Testing Spain annonce le lancement et la validation d'une nouvelle méthode de test pour évaluer la capacité de filtration de masques pour des particules de 100 nanomètres, la taille moyenne estimée du virus SARS-CoV-2. Le laboratoire espagnol souligne être actuellement le seul en Europe et l'un des trois seuls dans le monde à offrir un tel test, qui est obligatoire pour tous les masques vendus sur le marché nord-américain. Depuis le début de la pandémie, Eurofins Textile Testing Spain a reçu l'accréditation ENAC pour effectuer des tests sur des masques chirurgicaux et a déjà certifié plus de 1.000 modèles de masques chirurgicaux ou hygiéniques utilisés à travers le monde.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.91%