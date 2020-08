EUROFINS lance un test de dépistage COVID-19 par PCR moins coûteux et plus exact

(AOF) - U.S. Clinical Diagnostics d'Eurofins a annoncé la date de lancement de son test groupé par PCR pour dépister le SARS-CoV-2 et réduire considérablement le prix du test par PCR pour les clients. Les tests groupés, utilisés traditionnellement dans les banques de sang, peuvent être désormais utilisés par diverses industries souhaitant réaliser un dépistage COVID-19 plus exact et plus rentable. Il s'agit des secteurs comme les grandes entreprises, les organisations sportives, les institutions d'éducation, les habitations collectives ou de soins infirmiers, ainsi que les usines.

La division U.S. Clinical Diagnostics d' Eurofins a déposé son essai par regroupement auprès de la FDA pour une autorisation d'utilisation d'urgence le 24 juillet 2020. Eurofins a commencé des tests de regroupement par PCR en Allemagne depuis début juillet 2020.

Le test sera proposé par son réseau de laboratoires américains, y compris Viracor Eurofins à partir de mi-août. Le regroupement peut être utilisé pour surveiller de façon continue et rentable des groupes présélectionnés et à faible risque montrant une prévalence de l'infection au COVID-19. Il peut être aussi utilisé comme un dépistage de surveillance pour les personnes testées positives en quarantaine. Un regroupement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire en combinaison avec d'autres analyses SARS-CoV-2 d'Eurofins visant les surfaces, les eaux usées, l'air et les masques utilisées peuvent aider les organisations à réduire le risque de la pandémie actuelle de façon plus significative qu'en utilisant les tests traditionnels par PCR.

Lors du test groupé, Eurofins regroupera cinq échantillons et exécutera un test unique par PCR tout en gardant les échantillons individuels d'origine. Les résultats sont souvent disponibles dans les 24 à 48 heures. Si le SARS-CoV-2 est détecté dans le groupe, des tests par PCR seront réalisés pour identifier exactement l'échantillon individuel qui est positif. Si aucun virus n'est détecté dans le groupe, aucun test de suivi n'est nécessaire.

Compte tenu de la forte sensibilité de l'essai RT-PCR d' Eurofins, le regroupement constitue une méthode d'une grande précision, d'une forte sensibilité et d'une spécificité excellente

