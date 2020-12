EUROFINS lance un nouvel outil de séquençage du covid-19

(AOF) - Eurofins Génomique a annoncé le lancement d'un nouveau service de séquençage du SARS-CoV-2, optimisé et rentable, qui fournit des séquences complètes du génome viral. L'ARTIC NGS Oligo, synthétisé par la branche Synthèse d'Eurofins Genomics, sera également commercialisé sous peu. Le nouveau service NGS et le kit oligo ARTIC NGS sont les derniers ajouts d'Eurofins à un portefeuille de produits complet destiné à soutenir les chercheurs du monde entier dans le développement de vaccins et dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le séquençage du génome entier du SRAS-CoV-2 permet d'identifier les souches mutantes et de repérer à un stade précoce les risques émergents, y compris les variantes potentiellement immunes et évasives du vaccin.

Points clés

- 1er mondial, créé 1987, de la bio-analyse pour les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les tests environnementaux et les services en agrosciences et l'un des acteurs émergents des diagnostics cliniques;

- Montée en puissance internationale de l'activité, de 4,65 Mds€, la France ne représentant plus que 20 % des ventes derrière l'Amérique du nord pour 33,2 % et devant l'Allemagne pour 11,3 %, le Benelux pour 6,6 %, la Scandinavie pour 6,4 %, le Royaume-Uni et l'Irlande pour 6,3 % et le reste du monde pour 15,8 % ;

- Groupe organisé en 3 divisions, les produits alimentaires, la biotechnologie et les tests environnementaux ;

- Modèle d'affaires de partenariat stratégique avec l'industrie pharmaceutique dans la découverte de médicaments à partir de technologies déterminant métabolisme et toxicité des candidats médicaments et d'une base de données BioPrint couvrant 2 500 médicaments ;

-- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (33,8 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant directeur général

- Solidité financière -680 M€ d'autofinancement libre et 1,2 Md€ de trésorerie à fin juin.

=/ Enjeux /=

- Stratégie fondée sur trois piliers : la décentralisation des entités opérationnelles -800 laboratoires dans 47 pays, le lancement de laboratoires ou « start-ups » (plus de 100 depuis le début du programme en 2014) et les acquisitions ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires :

- élargissement des applications des plateformes, notamment les tests kinases et l'offre du service 'Integraed Drug Discovery » ;

- partenariats, notamment avec l'université de Poitiers dans le modèle de microbiota intestinal,

- Stratégie environnementale :

- Impact sur les revenus du lancement en Amérique du nord et en Europe des test de dépistage de coronavirus sur les surfaces et chez les humains ;

- Retombées des investissements de R&D en tests pharmacologiques destinés aux effets difficiles à évaluer sur les molécules ;

- Acteur incontournable, avec une légitimité scientifique et stratégique forte : portefeuille de 200 000 méthodes d'analyse ;

- Marché très porteur, en croissance de 5 %, en raison d'un environnement réglementaire et sanitaire toujours plus strict et de la récurrence des « scandales » alimentaires ;

- Activité en grande partie résiliente (75% des revenus) et fortes barrières à l'entrée, renforcées par l'ampleur de la base de données structurée sur laplateforme IT ;

=/ Défis /=

- Activité marquée par une forte saisonnalité, avec des débuts d'année poussifs, et forte sensibilité aux conditions climatiques rigoureuses;

- Impact de la pandémie :hausse de 9 % des revenus

- Réaction à la pandémie :

- Objectifs 2020-21 : chiffre d'affaires de 5 Mds€ puis de 5,45 Mds€ et bénéfice opérationnel de 1,1 Md€ puis de 1,25 Md€ ;

- Suspension du dividende.