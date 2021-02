Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lance un nouveau kit de détection contre la Covid Cercle Finance • 11/02/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce le lancement d'un nouveau test sérologique marqué CE destiné à l'identification et à la quantification des anticorps anti-SRAS-CoV-2, le virus de la Covid-19. Ce kit Elisa va permettre de confirmer l'efficacité des campagnes de vaccinations en surveillant les taux d'anticorps développés au fil du temps. Eurofins précise que le nouveau test introduit la possibilité de faire la distinction entre les individus vaccinés et ceux qui ont subi une infection asymptomatique avant ou après la vaccination.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.75%