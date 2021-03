Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lance un kit de collecte Covid à domicile Cercle Finance • 10/03/2021 à 18:40









(CercleFinance.com) - Eurofins annonce que sa filiale EmpowerDX propose sur Amazon un kit de collecte Covid-19 à domicile, approuvé par la FDA dans le cadre d'une procédure d'urgence (Emergency Use Authorised). Les kits sont disponibles pour les consommateurs et les entreprises à l'achat sans ordonnance, permettant un meilleur accès aux tests Covid-19 pour aider à lutter contre la pandémie. Le test permet de détecter le virus chez les patients symptomatiques et asymptomatiques, précise Eurofins.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Swiss EBS Stocks -100.00%