Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lance des kits de tests PCR pour les eaux usées information fournie par Cercle Finance • 02/12/2021 à 16:50









(CercleFinance.com) - Eurofins Technologies annonce le lancement de ses kits de tests PCR en temps réel (RT-PCR) VIRSeek SARS-CoV-2 Mplex I et Mplex II pour l'analyse des eaux usées. Ces tests permettent de fournir une solution efficace de dépistage du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, y compris du variant Omicron. ' L'épidémiologie basée sur les eaux usées est devenue une approche majeure permettant d'assurer un suivi complet du profil des infections au SRAS-CoV-2 dans des zones densément peuplées ' indique le groupe. ' Les données ont montré que les concentrations d'ARN viral sont généralement proportionnelles aux cas de COVID-19 signalés, ce qui démontre l'importance de l'analyse des eaux usées comme outil de santé public ' rajoute le groupe.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -3.03%