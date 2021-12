Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : lance de nouveaux tests respiratoires information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 16:39









(CercleFinance.com) - Eurofins annonce le lancement de deux tests RT-PCR pour diagnostiquer avec précision les maladies respiratoires provoquées par le SARS-CoV-2, le virus de la grippe ou le virus respiratoire syncytial (VRS). Ces nouveaux kits ont été conçus spécialement pour détecter et différencier trois infections virales lors d'une même analyse PCR. Le test RT-PCR Mplex SARS-CoV-2+, Flu A, Flu B (C1) facilite la différenciation, dans le cadre d'une réaction unique, entre la grippe A, la grippe B et le SARS-CoV-2, avec détection simultanée de deux cibles du SARS-CoV-2 (le gène N et le gène RdRP). Le test RT-PCR RSV A, RSV B est en mesure de différencier entre le virus respiratoire syncytial de type A et celui de type B.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -5.79%