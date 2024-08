Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: la Grande-Bretagne autorise le rachat de Cellmark information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'Autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé vendredi avoir donné son feu vert au rachat de l'entreprise anglaise Cellmark par le français Eurofins.



L'organisme avait déclaré le mois dernier avoir ouvert une enquête concernant l'opération, disant redouter des répercussions défavorables en matière de concurrence sur le marché.



La CMA, qui indique simplement aujourd'hui avoir décidé d'autoriser la transaction, explique qu'elle prévoit de publier une information plus étayée sur son avis prochainement.



Cellmark, une société basée au sud d'Oxford, propose des tests génétiques dans le cadre de procédure judiciaire tels que des tests de paternité, mais aussi des services de dépistage des drogues et de l'alcool.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 53,98 EUR Euronext Paris -1,68%