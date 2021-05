Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : la dette va être en partie refinancée Cercle Finance • 10/05/2021 à 11:34









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé lundi prévoir l'émission de 500 à 750 millions d'euros de nouvelles obligations en vue de refinancer une partie de sa dette. Le spécialiste de la bioanalyse a déclaré qu'il allait lancer en parallèle une offre de rachat portant sur l'intégralité de ses obligations de maturité 2023, ainsi que sur une partie de celles devant arriver à échéance en 2024 et 2026. L'objectif, selon le groupe, est de gérer de manière 'proactive' ses obligations en circulation, d'allonger la maturité de sa dette et d'alléger le coût moyen de son endettement. Eurofins avait annoncé vendredi que l'agence Fitch Ratings avait assigné une notation en catégorie investissement ('investment grade') à sa dette, qui s'établit à 'BBB-' avec une perspective 'stable'. Pour mémoire, Moody's affiche de son côté une note de crédit 'Baa3' sur le groupe.

