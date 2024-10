Eurofins, JCDecaux, OPmobility,.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Balyo

Balyo, spécialiste des solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le lancement d'une augmentation de capital d'un montant d'environ 36,6 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le prix unitaire est de 0,29 euro, représentant une décote faciale de 39,7% par rapport au cours de clôture du 24 octobre 2024, avec une parité de 46 Actions Nouvelles pour 15 actions existantes.

Exosens

Exosens, société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé atteignant 274,4 millions d'euros, en croissance de 47,4% par rapport aux neuf premiers mois de 2023. La marge brute ajustée s'est élevée à 132,8 millions d'euros sur la période, reflétant une croissance de 48,3% en organique.

Eurofins

Eurofins Scientific a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les activités de diagnostic clinique du groupe allemand Synlab en Espagne. "Les activités de diagnostic clinique de Synlab en Espagne fournissent des tests de diagnostic clinique, y compris des services de génétique et d'anatomie pathologique, dans tout le pays. Elles ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2023", a précisé le laboratoire d'analyses ans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

GTT

GTT annonce un chiffre d'affaires de 4,647 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2024, en hausse de 54,9% sur un an. Le spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés attend désormais un chiffre d'affaires et un Ebitda annuels "en haut des fourchettes" de 600 à 640 millions d'euros et 345 à 385 millions d'euros respectivement. Le groupe évoque l'objectif d'une distribution, au titre de l'exercice 2024, d'un dividende "correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé".

JCDecaux

JCDecaux, spécialiste de la communication extérieure, a annoncé le 30 mai 2023 la signature d'un accord avec Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. pour le rachat de ses activités en Espagne à travers l'acquisition de l'intégralité du capital social de Clear Channel Espagne, sous réserve d'autorisation par l'autorité de concurrence espagnole. Après plus de 14 mois d'instruction, JCDecaux se voit au regret de devoir décider de ne pas poursuivre cette opération.

LDC

LDC a annoncé la signature du projet d'acquisition de 100% du capital du groupe Pierre Martinet, l'un des leaders du marché des salades traiteur, sous condition suspensive de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement de l'entrée en négociation exclusive communiquée le 28 mai dernier. Avec un chiffre d'affaires 2023 de près de 230 millions d'euros, le groupe cible compte plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France.

Memscap

Le spécialiste des capteurs de pression de haute précision et de forte stabilité pour les marchés de l'aéronautique et du médical présentera ses résultats du troisième trimestre.

OPmobility (ex Plastic Omnium)

Quelques jours après l'avertissement sur les ventes de son concurrent Valeo, OPmobility (+10,12% à 9,90 euros) se distingue en ce début de semaine après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles. Il a généré un chiffre d'affaires en hausse de 2,9% à 2,45 milliards d'euros au troisième trimestre.

Predlife

Predlife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a dévoilé ses résultats semestriels 2024 d'où ressortent une perte nette de 2,35 millions d'euros (contre 2,45 millions un an plus tôt) et une perte d'exploitation de 2,12 millions d'euros (contre 1,78 million). Le chiffre d'affaires s'élève à 157900 euros contre 164824 euros au 30 juin 2023.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.