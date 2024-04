Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins : grimpe vers 61,5E, teste le zénith du 4 avril information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Eurofins grimpe vers 61,5E et teste le zénith du 4 avril.

La prochaine résistance ce situe vers 62,6E (zénith du 31 juillet 2023) et au-delà, le titre pourrait s'en aller retracer le beau sommet des 65E du 8 mai 2023.





