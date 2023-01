Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : gare à la cassure des 66E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 16:12









(CercleFinance.com) - Eurofins vient de ricocher sous les 68,6E est de retour au contact des 66E (plancher du 18 et 30/11/2022 puis 3 janvier 2023) : le risque de rechute vers 63E (support du 3/11 ou du récent support des 62,75E de la mi-décembre) s'amplifie... et on ne peut exclure le retracement du plancher annuel 2022 des 58/58,5E.







Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -2.82%