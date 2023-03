Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : gare à la cassure des 58,5E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - Eurofins enfonce brutalement le support des 63,5E des 11 et 25 janvier puis des 62,7E du 16/12/2022 et plonge sous les 59E: le titre retrace le plancher des 58,9E du 29/09/2022 (58,5E en intraday).

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 57E du 4 août puis le plancher des 54E du 13/07/2022.









Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -10.39%