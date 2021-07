Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : gagne près de 1%, un broker relève sa cible Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific gagne près de 1% à Paris, porté par une analyse de Stifel qui maintient son conseil 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 78 à 98 euros. L'analyste estime en effet que le trading à court terme est adapté aux développements incertains liés à la Covid. Stifel prévoit désormais des revenus (relutifs) du COVID-19 au-delà de 2021. 'Ainsi, nous augmentons notre Chiffre d'affaires et BPA 2021-222 de respectivement 6 % et 22 %, en moyenne', indique l'analyste.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.23%