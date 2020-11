Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : fractionnement des actions approuvé en AGE Cercle Finance • 17/11/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific indique qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) qui s'est tenue lundi, la résolution portant sur un fractionnement de ses actions par dix a été approuvée à la majorité requise de ses actionnaires. Les actions existantes d'une valeur nominale de 0,10 euro seront annulées et remplacées chacune par dix actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,01 euro. L'opération sera effective avec la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris, le 19 novembre.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.03%