Eurofins : fausse cassure des 102E ?

(CercleFinance.com) - Eurofins rebondit de +3% vers 102,5E et semble valider le scénario d'une fausse cassure des 102E (pourtant validée par une chute jusque vers 963,5E vendredi 5/11). Le titre ne fait que réintégrer son canal qui était baissier depuis 2 mois et il faudrait pour en sortir refranchir 105E.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +2.36%