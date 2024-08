Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: disponibilité de tests du virus mpox information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 08:07









Eurofins scientific Aix en provence (crédit photo : Eurofins scientific / ) (CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce la disponibilité de ses tests PCR innovants en temps réels pour la détection qualitative du virus mpox et sa différenciation d'autres virus de la famille orthopox (smallpox, cowpox, buffalopox, etc) simultanées. Cette mise à disposition vient en réponse à la déclaration par l'OMS de l'urgence de santé publique de portée internationale face à l'épidémie mondiale de variole simienne (ex variole du singe), et à la recommandation par les autorités de santé d'une augmentation des tests. Eurofins rend ces nouveaux tests disponibles pour les laboratoires servant les autorités de santé à travers le monde, là où ils sont requis et applicables. Il a aussi mis de côté des kits de tests à donner à des autorités de santé africaines pouvant en avoir besoin.

