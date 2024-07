Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: différend avec SGS sur la résiliation d'un contrat information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific rappelle avoir signé le 18 décembre 2023 un accord (dit 'MAPA') avec SGS prévoyant que Eurofins devait acquérir les activités phytosanitaires de SGS (ou 'Crop Science Operations').



Cependant, SGS a publié ce jour un communiqué indiquant que, malgré les efforts des deux parties, toutes les conditions de clôture n'avaient pas été satisfaites et qu'elle comptait exercer son droit de résiliation.



Eurofins indique conteste la validité de la prétendue résiliation et considère que l'accord 'MAPA' reste 'pleinement en vigueur'.



'Eurofins demeure engagé à mener à bien l'acquisition des Crop Science Operations et envisage toutes les options pour assurer l'achèvement de la transaction', indique la société.







