Eurofins : dévisse de -12%, sous 51,5E

(CercleFinance.com) - Eurofins semblait bien parti ce lundi 26/02 pour retracer son zénith annuel des 59,7E du 2 janvier (il ne manquait que 2% en clôture, tous les voyants techniques étaient repassés au vert avec le franchissement des 58E) mais le titre prend à contrepied -de façon totalement imprévisible- les anticipations haussières avec un 'trou d'air' de -12% jusque sur 51,3E.

Pire, la chute du titre pulvérise le support des 53,5E du 5 février et Eurofins efface tous ses gains depuis le 21 novembre 2023.

Le prochain support se dessine vers 49,7E, l'ex-support du 10/11/2023, l'objectif suivant correspond au 'gap' des 48,51E du 1er novembre dernier.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris -9.75%