Eurofins : détection des variants possible avec le kit

(CercleFinance.com) - Eurofins Biomnis indique que son kit analytique de détection des variants du SARS-CoV-2 par RT-PCR, en attente du marquage CE, permet de détecter les mutations N501Y et A570D caractéristiques du variant britannique VOC-202012/01 (B.1.1.7). 'Par ailleurs, la mutation N501Y étant commune aux variants britannique, sud-africain et brésilien, elle ne permet pas, seule, de distinguer un variant de l'autre', précise toutefois la filiale de biologie médicale spécialisée d'Eurofins Scientific. Eurofins Biomnis a reçu le 22 janvier l'autorisation temporaire de l'ANSM de proposer son kit pour détecter les variants du SARS-CoV-2 et a renforcé ses deux plateaux techniques d'Ivry-sur-Seine et de Lyon pour répondre à la hausse du dépistage par RT-PCR.

