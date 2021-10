Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : demande croissante de tests Covid dans l'éducation information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé mercredi qu'il devait faire face à une demande croissante de tests Covid-19 dans les écoles, avec à la clé la mise en place de programmes de tests peu onéreux dédiés au secteur de l'éducation. Le groupe français de bio-analyse explique qu'il travaille en collaboration avec les écoles et les autorités scolaires afin de proposer des tests simples, fiables et de haute qualité pour le dépistage du Covid. Dans ce contexte, Eurofins met notamment en évidence l'efficacité des tests 'groupés', qui reposent sur le test de référence PCR tout en réduisant considérablement le coût des programmes en testant simultanément un groupe, ou un 'pool' d'échantillons pour détecter la présence du virus. Ces programmes de tests groupés peuvent être appliqués également dans d'autres lieux, comme les établissements de soins et les lieux de travail, fait-il valoir.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +1.04%