Eurofins: début de la seconde tranche des rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir mandaté un prestataire de services financiers indépendant pour exécuter la seconde tranche de son programme de rachats d'actions, tranche portant sur un maximum d'un million d'actions, du 22 décembre au 3 mars 2023 au plus tard.



Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront principalement utilisées pour couvrir des plans d'incitation à long terme d'Eurofins, mais peuvent aussi être annulées ou employées en partie pour financer des acquisitions.



Dans le cadre de la première tranche du programme, qui s'est déroulée du 3 octobre au 3 décembre derniers, le prestataire de services de bio-analyse a racheté 121.493 actions à un prix moyen de 61,31 euros, représentant 0,06% du capital.





