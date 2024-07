Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: de nouvelles clarifications apportées au marché information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Après les attaques récemment subies de la part du spécialiste américain de la vente à découvert Muddy Waters, Eurofins a tenu jeudi à apporter de nouvelles clarifications destinées à rassurer à la fois ses actionnaires, ses créanciers, ses salariés et ses clients.



Dans un communiqué, le géant de la bio-analyse revient tout particulièrement sur les liens existant entre l'entreprise et Analytical Bioventures SCA (ABSCA), une holding détenue par son directeur général, le Dr Gilles Martin.



Sur ce point, le groupe assure qu'il est en train de réunir actuellement un certain nombre d'informations sur le sujet, avec l'objectif de les présenter prochainement au marché.



Le groupe souligne toutefois que son idée consiste à permettre à terme un rachat des installations actuellement louées à ABSCA par la société, sous réserve de l'approbation des actionnaires non concernés (hors ABSCA et ses représentants).



Pour ce qui concerne les questions de gouvernance, Eurofins dit aussi réfléchir à la possible nomination d'au moins un nouvel administrateur indépendant à son conseil.



En attendant, le groupe dit ne plus voir l'intention de répondre aux accusations formulées par Muddy Water afin de pouvoir concentrer ses ressources à ses performances stratégiques, opérationnelles et financières.



La société explique avoir l'intention de revenir sur ses fondamentaux à l'occasion de la parution de ses résultats de premier semestre, prévue le 24 juillet.



A la Bourse de Paris, l'action Eurofins Scientific progressait d'environ 0,8% jeudi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 48,25 EUR Euronext Paris +1,05%