Eurofins : de nouveaux tests PCR contre les variants

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé jeudi le lancement d'un test PCR permettant la détection rapide des nouveaux variants jugés 'préoccupants' du Covid-19. Le spécialiste de la bioanalyse explique que le test 'GSD NovaType III' permet d'identifier à la fois le variant indien B 1.617, les variants américains B.1.427/B.1.429, le variant sud-africain B.1.351 ainsi que la mutation brésilienne P.1. Le test sera mis à la disposition des chercheurs le 9 juin, avant un marquage CE prévu dans la seconde moitié du mois de juin. Eurofins rappelle qu'il met continuellement à jour sa gamme de produits afin de permettre le dépistage et la détection des variants émergents du coronavirus.

