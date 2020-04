Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : croissance de 7% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 28/04/2020 à 08:41









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie un chiffre d'affaires de 1.142 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, en croissance de 7% en données publiées et de 4,1% en organique, 'reflétant une forte résilience du groupe et de ses marchés finaux'. Le prestataire de services de bio-analyse indique 'développer de multiples solutions nouvelles pour soutenir la lutte mondiale contre la pandémie, augmentant sa production pour permettre plus de 20 millions de tests de patients par mois vers fin mai 2020'. S'il juge 'difficile à ce stade de prédire l'impact de la pandémie sur le reste de l'année', Eurofins se dit pour l'essentiel 'placé sur des marchés hautement résilients avec un réseau étendu et diversifié de laboratoires actifs sur des secteurs essentiels'.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris -2.89%