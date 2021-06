Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : croissance de 46% du CA au 1er quadrimestre Cercle Finance • 04/06/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific fait part d'un chiffre d'affaires des quatre premiers mois de 2021 qui a augmenté de 46% en glissement annuel, à près de 2,18 milliards d'euros, avec un effet de change négatif de près de 4% mais une croissance organique proche de 50%. 'avril 2021 a poursuivi les tendances positives observées au premier trimestre, reflétant à la fois la contribution significative des activités liées à la Covid-19 et l'accélération rapide de la croissance du coeur de métier du groupe', explique-t-il. Le coeur de métier a enregistré une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 16% sur le premier quadrimestre 2021 et à plus de 35% en croissance organique au mois d'avril 2021 en comparaison annuelle.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.96%