Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : contrat aux Etats-Unis avec l'assureur Humana Cercle Finance • 08/07/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé jeudi que sa filiale de diagnostic du rejet de greffe Transplant Genomics avait décroché un contrat auprès d'Humana, le géant américain de l'assurance-santé. Aux termes de l'accord, Humana assurera la couverture du test sanguin d'expression génique TruGraf pour les clients transplantés rénaux affiliés au régime Medicare. Eurofins explique que ce test de biomarqueur permet un dépistage précoce d'un rejet chez les patients transplantés rénaux, avant que les lésions de l'organe et le rejet aigu chronique ne se manifestent. Il s'agit, pour les patients transplantés, d'une option non invasive alors que les procédures de biopsie sont habituellement douloureuses, ajoute le groupe français. L'action Eurofins Scientific progressait de 1,3% jeudi matin à la Bourse de Paris dans un marché orienté à la baisse (-1,7%).

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +0.98%