Eurofins: CA record pour les neuf premiers mois information fournie par Cercle Finance • 18/10/2022 à 09:03

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific dévoile un chiffre d'affaires record pour les neuf premiers mois de l'année, en croissance de 2,7% à 5,03 milliards d'euros, une croissance organique ferme et les acquisitions ayant plus que compensé un recul des revenus liés au Covid-19.



Le prestataire de services de bio-analyse précise que son coeur de métier (hors Covid-19) a réalisé une croissance organique de 6,7% au troisième trimestre (hors effets calendaires) dépassant ainsi son objectif de moyen terme (+6,5% par an).



Eurofins confirme ses objectifs pour 2022 et prévoit une mise à jour de ceux pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses comptes annuels 2022, espérant d'ici là plus de clarté quant à la guerre en Ukraine, les problèmes d'approvisionnement ou encore l'inflation.