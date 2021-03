Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : BPA ajusté plus que doublé en 2020 Cercle Finance • 01/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie un BPA ajusté en croissance de 107% à 3,63 euros et une marge d'EBITDA ajusté améliorée de 5,6 points à 26% au titre de 2020, pour un chiffre d'affaires en progression de 19,2% à 5,44 milliards d'euros (+19,3% en organique). Le prestataire de services de bio-analyse a l'intention de proposer à la prochaine AG des actionnaires de distribuer un dividende de 0,68 euro par action, soit 25% du BPA attribuable aux actionnaires publié pour 2020. Pour l'année 2021, le groupe confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros fixé en mars de l'année dernière, ainsi que ceux d'un EBITDA ajusté de 1,25 milliard et d'un free cash-flow à la firme de 700 millions.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC Euronext Paris +4.22%