Eurofins : bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Eurofins prend 1,9% avec le soutien de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 540 à 600 euros, dans le sillage d'estimations de BPA pour 2020 et 2022 rehaussées de 2-3%. 'Nous estimons à environ 400 millions d'euros les revenus supplémentaires en 2020 venant des produits liés au Covid-19, mais notons que les produits coeurs ont un potentiel de revenus annualisés de l'ordre de 2,8 milliards d'euros à pleine capacité', indique-t-il.

Valeurs associées EUROFINS SCIENTIF Euronext Paris +1.63%