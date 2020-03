Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurofins : baisse de 11% du BPA annuel Cercle Finance • 04/03/2020 à 07:47









(CercleFinance.com) - Eurofins scientific publie au titre de l'année écoulée un BPA (à normes comptables constantes) en baisse de 11% à 11,26 euros, et proposera à ce titre de distribuer un dividende en progression de 20% à 3,45 euros, 'confiant dans ses perspectives de cash-flow positif'. L'EBITDA ajusté comparable a progressé de 22,6% à 883 millions d'euros, dépassant ainsi l'objectif du groupe qui était de 850 millions, soit une marge en amélioration de 10 points de base à 19,1% pour des revenus accrus de 20,7% à 4.563 millions d'euros. Pour 2020, le prestataire de services de bio-analyse anticipe cinq milliards d'euros de revenus, dont une croissance organique de 5%, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1,1 milliard et un free cash-flow à l'entreprise de 500 millions d'euros.

